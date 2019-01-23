Dono de fazenda procura polícia ao encontrar novilha esquartejada em Aquidauana

Crime
Principal suspeita é de que animal foi abatido a tiros
Proprietário de uma fazenda – onde também opera um pesqueiro – procurou a polícia para denunciar o abate de uma novilha dentro de sua propriedade rural, localizada na “Reta do Pequi”, em Aquidauana. O animal foi encontrado esquartejado no pasto no sábado (19).
Segundo o registro da polícia, o dono do lugar detalhou que, a principal suspeita é de que a novilha – de 2 anos, da raça Nelore – foi abatida a tiros.
Contudo, os responsáveis pelo crime não conseguiram transportar a carne e abandonaram o animal morto no lugar. O proprietário desconfia que os bandidos fugiram após se assustarem com o barulho de motos que passavam pelo local.
O caso foi registrado na delegacia de Aquidauana.
*Com informações PROGRAMA NA MIRA COM RONALDO REGIS
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