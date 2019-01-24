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Casa do Trabalhador de Aquidauana está encaminhando mais de 600 pessoas para empresa no RS

Conforme dados da Casa do Trabalhador, já foram encaminhados do final do ano passado até agora, 404 trabalhadores e mais 132 serão encaminhados até a próxima segunda-feira

Renan Nucci

Publicado em 24/01/2019 às 16:12

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Com apoio da Prefeitura de Aquidauana, até o final de Fevereiro, 626 trabalhadores indígenas do município poderão de Aquidauana estarão contratados para a colheita de maça no Rio Grande do Sul.

Conforme dados da Casa do Trabalhador, já foram encaminhados do final do ano passado até agora, 404 trabalhadores e mais 132 serão encaminhados até a próxima segunda-feira (28).

Todas essas vagas de emprego estão sendo disponibilizadas para Aquidauana graças a uma parceria firmada pelo prefeito Odilon Ribeiro e a Empresa Bortolon - Hortifrutigranjeiro do Rio Grande do Sul, em que a prefeitura disponibiliza os profissionais da Casa do Trabalhador para visitarem as aldeias e cadastrarem os indígenas interessados em trabalhar na colheita.

A contrapartida da empresa contratante até o final do ano passado era a de ofertar 230 vagas para Aquidauana, mas  o quantitativo já triplicou. 

Os trabalhadores encaminhados e contratados para a colheita receberão em média a remuneração de R$ 3.500,00 para dois meses de trabalho. Além disso, a empresa disponibilizará um vale alimentação para cada funcionário, no valor de R$ 200,00 em compras nos mercados de Aquidauana, aquecendo o comércio local.

"Que venham mais oportunidades como essa. Nossa cidade ainda carece de bastante emprego e toda a oportunidade que vem para ajudar às famílias na geração de renda é bem-vinda. Estamos em busca de mais parcerias para gerar empregos neste ano de 2019", afirmou o prefeito Odilon Ribeiro.

O secretário municipal de Assistência Social, Marcos Chaves, secretaria à qual a Casa do Trabalhador é vinculada, informou que há muitos cidadãos que ao saberem das oportunidades de emprego, não esperaram a equipe ir até à aldeia e já procuraram a Casa do Trabalhador para garantir sua vaga.

"A equipe da Casa do Trabalhador já cadastrou trabalhadores no Ipegue, Aldeinha, Lagoinha, Morrinho, Água Branca, Limão Verde e Bananal", completou.
 

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