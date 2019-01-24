Casa do Trabalhador de Aquidauana está encaminhando mais de 600 pessoas para empresa no RS

Com apoio da Prefeitura de Aquidauana, até o final de Fevereiro, 626 trabalhadores indígenas do município poderão de Aquidauana estarão contratados para a colheita de maça no Rio Grande do Sul.

Conforme dados da Casa do Trabalhador, já foram encaminhados do final do ano passado até agora, 404 trabalhadores e mais 132 serão encaminhados até a próxima segunda-feira (28).

Todas essas vagas de emprego estão sendo disponibilizadas para Aquidauana graças a uma parceria firmada pelo prefeito Odilon Ribeiro e a Empresa Bortolon - Hortifrutigranjeiro do Rio Grande do Sul, em que a prefeitura disponibiliza os profissionais da Casa do Trabalhador para visitarem as aldeias e cadastrarem os indígenas interessados em trabalhar na colheita.

A contrapartida da empresa contratante até o final do ano passado era a de ofertar 230 vagas para Aquidauana, mas o quantitativo já triplicou.

Os trabalhadores encaminhados e contratados para a colheita receberão em média a remuneração de R$ 3.500,00 para dois meses de trabalho. Além disso, a empresa disponibilizará um vale alimentação para cada funcionário, no valor de R$ 200,00 em compras nos mercados de Aquidauana, aquecendo o comércio local.

"Que venham mais oportunidades como essa. Nossa cidade ainda carece de bastante emprego e toda a oportunidade que vem para ajudar às famílias na geração de renda é bem-vinda. Estamos em busca de mais parcerias para gerar empregos neste ano de 2019", afirmou o prefeito Odilon Ribeiro.

O secretário municipal de Assistência Social, Marcos Chaves, secretaria à qual a Casa do Trabalhador é vinculada, informou que há muitos cidadãos que ao saberem das oportunidades de emprego, não esperaram a equipe ir até à aldeia e já procuraram a Casa do Trabalhador para garantir sua vaga.

"A equipe da Casa do Trabalhador já cadastrou trabalhadores no Ipegue, Aldeinha, Lagoinha, Morrinho, Água Branca, Limão Verde e Bananal", completou.

