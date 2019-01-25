Motociclista é atropelado, mas acaba na delegacia por dirigir sem habilitação em Aquidauana

Sem habilitação, homem de 47 anos se envolveu em acidente de trânsito com outro veículo na madrugada desta sexta-feira (25) no cruzamento das ruas Alcebiades vieira e Roberto Scaf em Aquidauana. O ponto é alvo frequente de reclamações de motoristas devido à falta de sinalização.

Conforme o registro da polícia, mulher de 46 anos conduzia um carro pela rua Roberto Scaf, no entanto, no cruzamento com a Alcemirdes Vieira acabou atropelando o motociclista. Embora o susto, ninguém ficou ferido.

Ao jornal O Pantaneiro, policiais de trânsito explicaram que quando não há sinalização no trecho a preferencial sempre é de quem está à direita. No caso deste acidente, a condutora do carro estava do lado esquerdo.

Entretanto, o motociclista atropelado não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e foi encaminhado para a delegacia. Como a motocicleta estava regular, foi liberada pela polícia a um habilitado.

*Com informações de Francis Leone