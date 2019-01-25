Quase um ano depois, idoso registra acidente de moto na polícia em Aquidauana

Queda
Ele explicou aos investigadores que foi orientado a fazer o procedimento devido ao seguro DPVAT
Quase um ano depois, idoso de 59 anos procurou a polícia para registrar um acidente de moto em abril do ano passado em Aquidauana. Ele explicou aos investigadores que foi orientado a fazer o procedimento devido ao seguro DPVAT.
Segundo o boletim de ocorrência, na época do fato, a vítima era garupa em uma motocicleta conduzida pela sua esposa. Os dois seguiam para a Cachoeira do Campo em Aquidauana onde iriam pescar.
Contudo, ao passar por uma parte de “areião” a moto derrapou e os dois caíram. Devido a queda, o idoso sofreu graves lesões e fraturas. Ainda na época precisou ser hospitalizado.
*Com informações de Francis Leone
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