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Senac Aquidauana oferece 40 vagas em cursos gratuitos de Operador de Computador

O curso tem carga horária de 196 horas/aula e será realizado de segunda a sexta-feira

Renan Nucci

Publicado em 25/01/2019 às 14:27

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Início de ano com oportunidade de qualificação gratuita para a população de Aquidauana e região, é que o Senac está com inscrições abertas para o curso gratuito de Operador de Computador, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), que disponibiliza cursos de qualificação profissional para pessoas de baixa renda. São oferecidas 40 vagas, em duas turmas, e as aulas têm início em fevereiro.

O curso tem carga horária de 196 horas/aula e será realizado de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h45, do dia 25 de fevereiro ao dia 13 de maio, para a primeira turma. A segunda turma será realizada das 18h15 às 21h, às segundas, quartas e sextas. As aulas começam dia 04 de fevereiro e seguem até 17 de julho. Para participar é preciso idade mínima de 15 anos e ensino fundamental incompleto (6º ano).

As inscrições devem ser feitas na unidade do Senac, localizada na Rua Joaquim Alves Ribeiro, 372, Vila Cidade Nova, mesmo local onde serão realizados os cursos. Para as aulas no período noturno, as inscrições já começaram e seguem até o dia 1º de fevereiro, das 13h às 21h; já para as aulas no período vespertino, começam dia 24 de janeiro e seguem até o dia 22 de fevereiro, também das 13h às 21h. São 20 vagas para cada período, que serão garantidas por ordem de inscrição do candidato.

Mais informações pelo telefone (67) 3241-3920 ou no site: www.ms.senac.br/psg/#consulta-de-vagas.

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