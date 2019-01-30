Durante a chuva, jovem fica ferida ao cair de moto em Aquidauana

Acidente
Acidente aconteceu na tarde de ontem (29)
Uma jovem de 25 anos ficou ferida depois de perder o controle da direção da motocicleta que pilotava e cair em Aquidauana.
Segundo apurado pelo jornal O Pantaneiro, o acidente aconteceu na Rua Teodoro Rondon em frente a Praça dos Estudantes, durante a chuva na tarde de ontem (29).
A principal suspeita é de que a vítima perdeu o controle devido a água na rua. Por causa da queda, a jovem se queixava de fortes dores no joelho esquerdo e ainda apresentava ferimentos pelo corpo.
Ela foi socorrida pelo Corpo de bombeiros e levada para o Hospital Regional de Aquidauana.
*Com informações de Francis Leone
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