Durante a chuva, jovem fica ferida ao cair de moto em Aquidauana

Uma jovem de 25 anos ficou ferida depois de perder o controle da direção da motocicleta que pilotava e cair em Aquidauana.

Segundo apurado pelo jornal O Pantaneiro, o acidente aconteceu na Rua Teodoro Rondon em frente a Praça dos Estudantes, durante a chuva na tarde de ontem (29).

A principal suspeita é de que a vítima perdeu o controle devido a água na rua. Por causa da queda, a jovem se queixava de fortes dores no joelho esquerdo e ainda apresentava ferimentos pelo corpo.

Ela foi socorrida pelo Corpo de bombeiros e levada para o Hospital Regional de Aquidauana.

*Com informações de Francis Leone