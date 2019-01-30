Homem morre após sofrer acidente com trator em Aquidauana

Após sofrer um acidente de transito em Aquidauana, Edvaldo Pereira, 52 anos, morreu ontem na Santa Casa de Campo Grande.

Segundo o registro policial, o hospital recebeu informação de que a vítima se envolveu em capotamento com um trator. No entanto, a data do acidente não foi informada.

Na ocasião, Edvaldo foi socorrido por terceiros ao hospital de Aquidauana, onde foi atendido e depois liberado.

No dia 2 de janeiro, a vítima retornou à unidade se queixando de dores, quando foi constatado um trauma torácico e abdominal.

Pela gravidade do acidente, o paciente foi transferido à Santa Casa de Campo Grande no dia 3 de janeiro, onde morreu às 6h36 de ontem.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.