Homem morre após sofrer acidente com trator em Aquidauana

Estava internado
Vítima foi identificada como Edvaldo Pereira, 52 anos
Após sofrer um acidente de transito em Aquidauana, Edvaldo Pereira, 52 anos, morreu ontem na Santa Casa de Campo Grande.
Segundo o registro policial, o hospital recebeu informação de que a vítima se envolveu em capotamento com um trator. No entanto, a data do acidente não foi informada.
Na ocasião, Edvaldo foi socorrido por terceiros ao hospital de Aquidauana, onde foi atendido e depois liberado.
No dia 2 de janeiro, a vítima retornou à unidade se queixando de dores, quando foi constatado um trauma torácico e abdominal.
Pela gravidade do acidente, o paciente foi transferido à Santa Casa de Campo Grande no dia 3 de janeiro, onde morreu às 6h36 de ontem.
O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS