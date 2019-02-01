Ciclista sofre fratura após ser atropelado por caminhão em Aquidauana

Acidente
Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira
Crédito do vídeo: Da redação
Ciclista de 47 anos ficou ferido depois de ser atingido por um caminhão na manhã desta sexta-feira na Rua XV de Agosto, sentido ao Detran em Aquidauana.
Conforme apurado pelo O Pantaneiro, testemunhas relataram que o ciclista tentou atravessar a rua quando acabou atropelado pelo caminhão.
Com a batida, o ciclista caiu e sofreu ferimentos no braço esquerdo, além de possível fratura na perna esquerda. Ele foi imobilizado e encaminhado para o hospital de Aquidauana.
Já o motorista do caminhão não ficou ferido.
*Com informações de Francis Leone
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS