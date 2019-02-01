Ciclista sofre fratura após ser atropelado por caminhão em Aquidauana

Ciclista de 47 anos ficou ferido depois de ser atingido por um caminhão na manhã desta sexta-feira na Rua XV de Agosto, sentido ao Detran em Aquidauana.

Conforme apurado pelo O Pantaneiro, testemunhas relataram que o ciclista tentou atravessar a rua quando acabou atropelado pelo caminhão.

Com a batida, o ciclista caiu e sofreu ferimentos no braço esquerdo, além de possível fratura na perna esquerda. Ele foi imobilizado e encaminhado para o hospital de Aquidauana.

Já o motorista do caminhão não ficou ferido.

*Com informações de Francis Leone