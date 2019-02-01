Mesmo fora do alerta de onda de calor, Aquidauana chega aos 41°C nesta sexta-feira

Calor
Inmet não descarta chuva para ainda hoje
As temperaturas seguem elevadas em Aquidauana. Apesar de o município estar fora do alerta de onda de calor emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), especialmente para a região nordeste de Mato Grosso do Sul, termômetros marcaram 41°C nesta tarde.
Por outro lado, conforme previsão do próprio Inmet, justamente por conta deste calor intenso, não é descartada possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas para a região ainda nesta sexta-feira. O tempo segue quente até domingo, quando as máximas diminuem um pouco.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS