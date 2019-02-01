Mesmo fora do alerta de onda de calor, Aquidauana chega aos 41°C nesta sexta-feira

As temperaturas seguem elevadas em Aquidauana. Apesar de o município estar fora do alerta de onda de calor emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), especialmente para a região nordeste de Mato Grosso do Sul, termômetros marcaram 41°C nesta tarde.

Por outro lado, conforme previsão do próprio Inmet, justamente por conta deste calor intenso, não é descartada possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas para a região ainda nesta sexta-feira. O tempo segue quente até domingo, quando as máximas diminuem um pouco.