PM prende 4 e flagra dois adolescentes de 12 e 15 anos empinando moto

No fim de semana
Ações foram registradas no fim de semana; embriaguez ao volante e falta de CNH estão entre causas de prisões
Equipes Operacionais do 7º Batalhão de Polícia Militar e equipe Trânsito prenderam quatro pessoas em ações deste fim de semana e, ainda, apreenderam dois adolescentes de 12 e 15 anos, pilotando motocicletas.
A primeira prisão ocorreu a meia noite de sábado (2), quando um homem de 22 anos de idade, foi flagrado pela equipe Getam, empinando uma motocicleta sobre uma das rodas, nas proximidades da rua Duque de Caxias, em Aquidauana.
No mesmo dia, já por volta das 12h, a equipe de Força Tática apreendeu um adolescente de 15 anos de idade, também empinando uma motocicleta, no Bairro jardim Aeroporto.
Ainda no dia 2, outro adolescente, de 12 anos de idade foi apreendido pela equipe de Radiopatrulha de Anastácio, conduzindo uma motocicleta no Bairro Assui, por volta das 17 horas. Tanto o adolescente, quanto o proprietário (que compareceu ao local durante a fiscalização), foram encaminhados a Delegacia de Polícia.
Às 22h, a mesma equipe prendeu um indivíduo de 37 anos de idade, conduzindo uma motocicleta sob efeito de álcool e fazendo manobras perigosas, no Bairro Vila Maior. Na madrugada, deste domingo (3), a equipe de Força Tática prendeu outro motociclista de 25 anos, que trafegava sob efeito de álcool, nas proximidades do Bairro Nova Aquidauana.
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