Secretaria Municipal Educação de Aquidauana inicia lotação de professores

Na Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana iniciou na manhã de hoje, 04, o processo de lotação dos professores e coordenadores pedagógicos efetivos, que atuarão na Rede Municipal de Ensino no ano letivo 2019.

Nessa segunda-feira, serão lotados no período matutino os professores da educação infantil. No período vespertino serão lotados os professores da Escola Municipal Indígena Pólo Lutuma Dias (Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Língua Materna Terena).

Amanhã, dia 05, tem na SEMED, período matutino, será a lotação dos professores do Ensino Fundamental/Anos Iniciais. Dia 06, quarta-feira, também no período matutino, serão lotados os coordenadores pedagógicos, especialistas em educação, professores das Salas de Tecnologias, de História, Geografia e Língua Portuguesa. No mesmo dia, 06, no período vespertino, na SEMED será a lotação dos docentes de Língua Estrangeira Moderna/Inglês, Artes, Matemática, Ciências da Natureza e Educação Física.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Ivone Nemer, as aulas retornam no próximo dia 18 de fevereiro. “Para o início do ano letivo 2019, estamos deixando tudo organizado e com o apoio da equipe da Obras, as escolas e CMEIs estão recebendo atenção especial na limpeza e manutenção”, completou.

Ainda sobre a lotação, a secretária lembra que a SEMED segue a Resolução nº 01/2019, publicada no Diário Oficial do Município, na edição n° 1.118, páginas 18 e 19, de 17 de janeiro de 2019, para a lotação dos professores, em que leva-se em conta o seu quadro efetivo e a real necessidade da comunidade escolar e conforme descrito no Anexo Único da Resolução, devem participar dela todos os professores efetivos lotados na Secretaria Municipal de SERVIÇO - Mais informações sobre a lotação dos professores e coordenadores podem ser obtidas diretamente na resolução, disponível no Diário Oficial do Município ou na Secretaria Municipal de Educação (SEMED), localizada na Rua Luiz da Costa Gomes, nº 700 – Vila Cidade Nova.Educação, designados para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil.

Segundo a resolução citada acima, os professores das escolas indígenas da Rede Municipal de Ensino serão lotados nos anos iniciais (1º ao 3º ano) do Ensino Fundamental, preferencialmente que tenham cursado o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC e/ou Saberes Indígenas. Nesse caso a lotação será com 20 h/a, sendo 10 h/a (Base Nacional Comum) + Arte e Cultura Terena e Prática de Construção da Leitura e Escrita + 06 h/a atividades.