Abertas inscrições para qualificação em cursos na área da beleza em Aquidauana

A unidade do Senac de Aquidauana abriu inscrições para cursos na área de beleza. Quem pretende investir encontra opções variadas.

Uma das opções é o curso de Depilação com Linha, com início dia 11 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 18h15 às 21h.

O curso desenvolve no participante as competências relacionadas à depilação com linha/fio por meio das mãos, de acordo com as normas sanitárias e de biossegurança, a fim de extrair o pelo a partir de seu folículo, sem agredir a pele. Para participar é preciso ensino fundamental (5º ano) e idade mínima de 16 anos.

Para quem gosta de cuidar do próprio visual tem o curso de Automaquiagem, com início dia 18 de fevereiro, no período noturno.

O curso ensina desde o básico da maquiagem, como fazer uma pele perfeita com aspecto natural, aplicação correta de cada produto, até dicas mais elaboradas como quais as cores que combinam com você, os pincéis e seus efeitos específicos, e muitos outros truques para realçar os pontos fortes do seu rosto.

Outra oportunidade é o curso Design de Sobrancelhas, com início dia 20 de fevereiro, que irá proporcionar aos participantes o aprendizado da modelagem por meio da simetria facial, com a utilização do paquímetro e das técnicas de visagismo adequadas ao perfil do rosto e necessidade do cliente. As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 18h15 às 21h.

Outras informações no site: www.ms.senac.br/aquidauana ou pelo telefone (67) 3241-3920. O Senac fica na Rua Joaquim Alves Ribeiro, 372 - Bairro Cidade Nova. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h e das 18h às 21h.