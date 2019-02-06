Casa do Trabalhador oferece 7 vagas nesta quarta em Aquidauana

Emprego
Vagas são para área urbana e rural
A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana nesta quarta-feira (6). No total são oferecidas 7 vagas para área urbana e rural. Confira:
Vagas locais (Aquidauana / Anastácio):
- Auxiliar de dentista (ter experiência na área e referência);
- Salgadeira (ter experiência em fazer todos os tipos de salgados);
Vagas regionais (Rural/Outras cidades):
- Casal: Caseiro e copeira (Homem serviços gerais na casa da sede, jardinagem, piscina ,manutenções em geral, ter experiência com todo este serviço e a esposa função copeira, ajudar nos afazeres em geral (limpeza e cozinha), trabalha seis horas por dia, não trabalha sábado. OBS: NÃO TEM ESCOLA NA FAZENDA (PREFERÊNCIA SEM FILHOS OU QUE ESTUDE NA FUNDAÇÃO BRADESCO).
- Operador de trator de esteira (ter experiência em carteira)
Vagas PCDS (somente para pessoas com deficiências grau leve/ter laudo médico):
- Servente de obras (ter laudo médico);
- Vigia (ter laudo médico).
A Casa do Trabalhador está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.
Horário de funcionamento é das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira.
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Programação em Anastácio
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS