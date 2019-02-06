PM informa que serviço “190” está restabelecido em Aquidauana

Aquidauana
Central ficou fora do ar, mas com auxílio dos Bombeiros e divulgação à população comunidade não ficou sem atendimento
O 7º Batalhão da Polícia Militar de Aquidauana informou, por meio de nota, que o serviço da "Central de Operações 190" da cidade já foi restabelecido.
A PM agradece ao Corpo de Bombeiros de Aquidauana, Telemont, imprensa e demais colaboradores que auxiliaram com atendimentos e divulgação da informação, nesta tarde, para que a comunidade não ficasse sem atendimento.
Ainda em nota, a Polícia Militar também agradece aos moradores de Aquidauana que utilizaram as redes sociais para compartilharam a informação. “Isso é a prova de que Segurança Pública se faz com trabalho conjunto”, descreveu a nota.
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