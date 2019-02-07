Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 11:38

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Instalação de radar e revisão da 'Cota Zero' estão entre pedidos de vereadores

Solicitações foram encaminhadas à Prefeitura durante sessão na Câmara Municipal desta quarta-feira

Daniele Valentin

Publicado em 07/02/2019 às 16:29

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Sessão na Câmara Municipal de Aquidauana desta quarta-feira (6) somou solicitações que vão da instalação de radar à reforma de Complexo Esportivo do bairro Santa Terezinha. 

A vereadora Lenilda Damasceno (PDT) solicitou parceria entre a Prefeitura e o 9º Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana para construção de calçada e rampas de acessibilidade no trecho da rua Joaquim Nabuco, acesso ao bairro da Serraria. 

A parlamentar também solicitou o lajotamento das Ruas: João Dias, Quintino Bocaiúva e Travessa Joaquim Cruz. As ruas citadas são paralelas à Rua Joaquim Nabuco, sendo esta uma via importante, com tráfego intenso de pessoas, sejam elas pedestres e ciclistas ou proprietários de veículos automotores.

O vereador Sebastião Rodrigues dos Santos (PSDB) solicitou a implantação de radar fixo tipo pardal nas vias: Rua Dos Ferroviários, Rua Estevão Alves Corrêa e Ovidio Costa. A instalação de câmeras em pontos estratégicos e principalmente nas entradas e saídas do Município também é reivindicação do vereador.

O vereador Yousseff Saliba (PDT) reivindicou a reforma em curto prazo do Complexo Esportivo da Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Ovídio Costa I e II no bairro Santa Terezinha. Entre as ações está a substituição do alambrado que contorna o campo de futebol, instalação de bancos de concreto na lateral do campo e manutenção da iluminação. 

Com base em uma solicitação da comunidade indígena da Aldeia Água Branca no Distrito de Taunay, o vereador Anderson Meireles (PSB) pediu a instalação de uma torre de transmissão de telefonia celular para tirar a região do isolamento. 

A instalação vai facilitar e agilizar a comunicação entre pessoas, contribuindo de forma significativa para elevação da qualidade de vida e conforto dos usuários de telefonia celular.  A reivindicação também foi encaminhada ao deputado federal Beto Pereira por ser de extrema importância para a região que agrega inúmeras aldeias. 

O vereador Edinho Grande (DEM) solicitou estudo para efetivar a doação de um lote de terreno na área urbana da cidade para a Associação dos Familiares de Portadores de Transtorno do Espectro Autista com sede provisória no bairro Alto. A associação foi fundada em junho de 2018 e vem desenvolvendo - mesmo sem um local adequado - ações de apoio aos familiares e autistas, além de um trabalho de conscientização junto a sociedade local.

O vereador Anderson Meireles (PSB) solicitou elaboração de um projeto para aquisição de um aparelho de Ultrassom Morfológio. O parlamentar informa que o aparelho é indispensável no atendimento ao pré-natal, pois pode detectar problemas como descolamento de placenta e má formação. Aparelho a ser instalado no CEM (Centro de Especialidades Médicas) atenderá não só Aquidauana, mas pacientes de toda a micro região pactuada, sendo: Anastácio, Miranda, Bodoquena, Nioaque e Dois Irmãos do Buriti. 

O vereador Agnaldo da Saúde (PDT) solicitou a contratar de médicos legistas para atendimento no Imol de Aquidauana. O município de Aquidauana conta com apenas um médico legista que atende também a micro região, sendo que quando está de folga, principalmente nos finais de semana a população fica sem o serviço, sendo necessário a remoção de corpos para Miranda, Sidrolândia ou até mesmo Campo Grande.

Já os vereadores Edinho Grance (DEM) e Professor Gabriel (SD) pedem regulamentação e disciplina no uso das dependências do Ginásio Poliesportivo de Aquidauana denominado “José Campelo”, para preservar o patrimônio. O local passou por uma ampla reforma que custou aos cofres públicos aproximadamente R$ 780.000,00, sendo meio milhão destinado pelo Governo do Estado e R$ 280.000,00 de recurso próprio do município de Aquidauana. 

A vereadora Lenilda Damasceno (PDT) solicitou ao governador Reinaldo Azambuja e Secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, a revisão da proposta da Lei da Cota Zero, que proíbe a pesca amadora no Estado de Mato Grosso do Sul.

A parlamentar ressalta que a pesca amadora movimenta recursos diretos e indiretos à inúmeras pessoas no Estado de Mato Grosso do Sul. Com base no cadastro do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é possível verificar o registro em MS de pelo menos 4.900 pescadores. Lenilda Damasceno enfatiza que a Lei da Cota Zero implicará na redução direta e indireta de recursos provenientes da pesca arrefecendo o comércio nos municípios com potencial turístico. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Publicidade

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo