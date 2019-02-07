Instalação de radar e revisão da 'Cota Zero' estão entre pedidos de vereadores

Sessão na Câmara Municipal de Aquidauana desta quarta-feira (6) somou solicitações que vão da instalação de radar à reforma de Complexo Esportivo do bairro Santa Terezinha.

A vereadora Lenilda Damasceno (PDT) solicitou parceria entre a Prefeitura e o 9º Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana para construção de calçada e rampas de acessibilidade no trecho da rua Joaquim Nabuco, acesso ao bairro da Serraria.

A parlamentar também solicitou o lajotamento das Ruas: João Dias, Quintino Bocaiúva e Travessa Joaquim Cruz. As ruas citadas são paralelas à Rua Joaquim Nabuco, sendo esta uma via importante, com tráfego intenso de pessoas, sejam elas pedestres e ciclistas ou proprietários de veículos automotores.

O vereador Sebastião Rodrigues dos Santos (PSDB) solicitou a implantação de radar fixo tipo pardal nas vias: Rua Dos Ferroviários, Rua Estevão Alves Corrêa e Ovidio Costa. A instalação de câmeras em pontos estratégicos e principalmente nas entradas e saídas do Município também é reivindicação do vereador.

O vereador Yousseff Saliba (PDT) reivindicou a reforma em curto prazo do Complexo Esportivo da Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Ovídio Costa I e II no bairro Santa Terezinha. Entre as ações está a substituição do alambrado que contorna o campo de futebol, instalação de bancos de concreto na lateral do campo e manutenção da iluminação.

Com base em uma solicitação da comunidade indígena da Aldeia Água Branca no Distrito de Taunay, o vereador Anderson Meireles (PSB) pediu a instalação de uma torre de transmissão de telefonia celular para tirar a região do isolamento.

A instalação vai facilitar e agilizar a comunicação entre pessoas, contribuindo de forma significativa para elevação da qualidade de vida e conforto dos usuários de telefonia celular. A reivindicação também foi encaminhada ao deputado federal Beto Pereira por ser de extrema importância para a região que agrega inúmeras aldeias.

O vereador Edinho Grande (DEM) solicitou estudo para efetivar a doação de um lote de terreno na área urbana da cidade para a Associação dos Familiares de Portadores de Transtorno do Espectro Autista com sede provisória no bairro Alto. A associação foi fundada em junho de 2018 e vem desenvolvendo - mesmo sem um local adequado - ações de apoio aos familiares e autistas, além de um trabalho de conscientização junto a sociedade local.

O vereador Anderson Meireles (PSB) solicitou elaboração de um projeto para aquisição de um aparelho de Ultrassom Morfológio. O parlamentar informa que o aparelho é indispensável no atendimento ao pré-natal, pois pode detectar problemas como descolamento de placenta e má formação. Aparelho a ser instalado no CEM (Centro de Especialidades Médicas) atenderá não só Aquidauana, mas pacientes de toda a micro região pactuada, sendo: Anastácio, Miranda, Bodoquena, Nioaque e Dois Irmãos do Buriti.

O vereador Agnaldo da Saúde (PDT) solicitou a contratar de médicos legistas para atendimento no Imol de Aquidauana. O município de Aquidauana conta com apenas um médico legista que atende também a micro região, sendo que quando está de folga, principalmente nos finais de semana a população fica sem o serviço, sendo necessário a remoção de corpos para Miranda, Sidrolândia ou até mesmo Campo Grande.

Já os vereadores Edinho Grance (DEM) e Professor Gabriel (SD) pedem regulamentação e disciplina no uso das dependências do Ginásio Poliesportivo de Aquidauana denominado “José Campelo”, para preservar o patrimônio. O local passou por uma ampla reforma que custou aos cofres públicos aproximadamente R$ 780.000,00, sendo meio milhão destinado pelo Governo do Estado e R$ 280.000,00 de recurso próprio do município de Aquidauana.

A vereadora Lenilda Damasceno (PDT) solicitou ao governador Reinaldo Azambuja e Secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, a revisão da proposta da Lei da Cota Zero, que proíbe a pesca amadora no Estado de Mato Grosso do Sul.

A parlamentar ressalta que a pesca amadora movimenta recursos diretos e indiretos à inúmeras pessoas no Estado de Mato Grosso do Sul. Com base no cadastro do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é possível verificar o registro em MS de pelo menos 4.900 pescadores. Lenilda Damasceno enfatiza que a Lei da Cota Zero implicará na redução direta e indireta de recursos provenientes da pesca arrefecendo o comércio nos municípios com potencial turístico.