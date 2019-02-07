Militar aposentado no DF procura familiares que deixou em 1946 em Aquidauana

Militar do Exército aposentado em Brasília (DF), Vicente Lino, 82 anos, busca familiares que deixou em 1.946 em Aquidauana.

Ao jornal O Pantaneiro, o filho, Sergio Lino, contou que o pai deixou Aquidauana aos 10 anos. Na época ele mencionou que cuidava de gado em uma fazenda do município.

“A fase de adolescência nunca foi mencionada. Meu pai ingressou no Exército onde fez carreira e hoje moramos em Brasília. Sobre parentes não sabemos quase nada”, detalha.

A única pista do filho de Vicente é de um senhor, que um dia os procurou e se apresentou como Olívio Costa. “Esse senhor pelo que conseguimos descobrir criou meu pai, mas já morreu. Ele é filho de Antônio Lino e Cândida Pereira Lino”, diz.

Como está com idade avançada, Vicente disse a família que gostaria de voltar a Aquidauana, por isso Sergio apela a quem tiver informações sobre a história de seu pai que entre em contato com ele pelo número (61) 9924-0238.

Vicente Lino nasceu em 18 de setembro de 1936 em Aquidauana.