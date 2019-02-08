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Um dos principais pilotos do Pantanal, Dilson Franco Barros morre aos 69 anos

Ele estava internado no Hospital da Unimed em Campo Grande onde tratava uma pneumonia

Guilherme Henrique

Publicado em 08/02/2019 às 08:52

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Um dos principais pilotos de avião do Pantanal, Dilson Franco Barros morreu na tarde de ontem (7) aos 69 anos. Ele estava internado no Hospital da Unimed em Campo Grande onde tratava uma pneumonia.

Segundo apurado pelo jornal O Pantaneiro, o corpo e velado na Capela da Pax Universo em Aquidauana. Já o sepultamento está previsto para ocorrer nesta sexta-feira (8).

Trajetória -  Dilson ingressou aos 19 anos na base aérea em Campo Grande. Após o período básico foi para o Campo de Marte em São Paulo fazer o curso de piloto e mecânico de avião.

Em 1976 já piloto retornou para Aquidauana e começou a pilotar aviões por todo Pantanal. Ele exerceu a carreira de piloto por mais de 30 anos e também a função de checador de piloto civil do Estado.

Além disso, foi presidente do aeroclube de Aquidauana por mais de 20 anos. Dentre os trabalhos que exerceu se destaca o transporte de artistas da novela Pantanal e piloto para Embrapa no projeto censo do jacaré do Pantanal- apenas para esse trabalho com a Embrapa foram mais de 200h de voo).

Porém, há 20 anos Dilson foi diagnosticado com mal de Parkinson, doença que o forçou a abandonar a carreira de piloto. Já há 6 anos também foi diagnosticado com demência e mal de Alzheimer.

 

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