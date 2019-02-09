Casal fica preso em ferragens de carro após acidente perto do Morro do Chapéu

Acidente
Acidente aconteceu na manhã deste sábado (9) na rodovia BR-262
Casal ficou preso nas ferragens de um veículo após acidente na manhã deste sábado (9) na rodovia BR-262 perto do Morro do Chapéu.
Segundo os bombeiros, o homem de 51 e a mulher de 62 anos estavam em um Fiat Uno e seguiam sentido Aquidauana quando por motivos que ainda serão apurados perderam o controle da direção e saíram da pista.
Com o acidente, o veículo ficou destruído e o Corpo de Bombeiros precisou usar o desencarcerador para retirar as vítimas de dentro do carro.
O estado de saúde não foi informado, apenas que o casal foi socorrido para o Hospital Regional de Aquidauana.
*Com informações de Francis Leone
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