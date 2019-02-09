Casal fica preso em ferragens de carro após acidente perto do Morro do Chapéu

Casal ficou preso nas ferragens de um veículo após acidente na manhã deste sábado (9) na rodovia BR-262 perto do Morro do Chapéu.

Segundo os bombeiros, o homem de 51 e a mulher de 62 anos estavam em um Fiat Uno e seguiam sentido Aquidauana quando por motivos que ainda serão apurados perderam o controle da direção e saíram da pista.

Com o acidente, o veículo ficou destruído e o Corpo de Bombeiros precisou usar o desencarcerador para retirar as vítimas de dentro do carro.

O estado de saúde não foi informado, apenas que o casal foi socorrido para o Hospital Regional de Aquidauana.

*Com informações de Francis Leone