Deixadas na Matriz, flores reforçam luto de Aquidauana pela morte do padre Thiago

Quatro dias depois, as coroas de flores deixadas em frente a Igreja Matriz de Aquidauana reforçam o luto da cidade pela morte do Padre Thiago Palmeira Machado.

As flores não puderam ser levadas dentro do avião junto ao corpo do ex-pároco de Aquidauana, então a maneira encontrada pela comunidade em externar seus sentimentos foi deixa-las na igreja.

A comoção foi tamanha que o prefeito Odilon Ferraz Ribeiro decretou luto oficial de 7 dias no município.

No decreto, o prefeito considera “os relevantes e preciosos trabalhos dedicados à comunidade Aquidauanense no decorrer de sua vida como pároco da Igreja Católica local e a tristeza, consternamento geral da comunidade Aquidauanense e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda de um cidadão exemplar, respeitável líder religioso dotado de ilibado e inafastável espírito público”.

O ex-pároco de Aquidauana morreu em decorrência de uma crise aguda de pancreatite. O corpo foi levado para Curitiba (PR) onde foi enterrado.