Domingo começa com sol, mas previsão alerta para chuva à tarde

Aquidauana
Inmet prevê queda de temperatura na próxima terça-feira
Neste domingo (10) Aquidauana começa o dia com o sol, mas o tempo logo fica nublado e ocorrem pancadas isoladas de chuva à tarde. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura máxima pode ultrapassar os 35°C.
Na segunda-feira (11) o tempo começa parcialmente nublado, mas logo ocorrem pancadas de chuva, fortes no leste de Mato Grosso do Sul.
Conforme a meteorologista, Helena Turon Balbino, a terça-feira terá o dia nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e as temperaturas sofrem ligeiro declínio.
Na quarta-feira, o dia segue nublado com pancadas de chuva e as temperaturas continuam caindo. Nas faixas oeste e sul, a queda de temperatura será mais acentuada.
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