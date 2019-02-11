Semana começa com máxima de 35°C em Aquidauana

Clima
De tarde, o “céu pode fechar” e ocorrem pancadas de chuvas isoladas
A semana deve começar bem quente em Aquidauana e Anastácio. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) os termômetros podem alcançar até 35°C nesta segunda-feira (11). Já a mínima não deve fica abaixo de 24°C.
O dia começa com céu parcialmente nublado. De tarde, o “céu pode fechar” e ocorrem pancadas de chuvas isoladas.
A umidade do ar oscila entre 90% e 50%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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