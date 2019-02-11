Semana começa com máxima de 35°C em Aquidauana

A semana deve começar bem quente em Aquidauana e Anastácio. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) os termômetros podem alcançar até 35°C nesta segunda-feira (11). Já a mínima não deve fica abaixo de 24°C.

O dia começa com céu parcialmente nublado. De tarde, o “céu pode fechar” e ocorrem pancadas de chuvas isoladas.

A umidade do ar oscila entre 90% e 50%.