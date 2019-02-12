Mulher perde R$ 500 ao cair no golpe do falso depósito em Aquidauana

Estelionato
Vítima queria um empréstimo de R$ 5 mil
Mulher de 46 anos perdeu R$ 500 ao cair no golpe do falso depósito bancário ontem (11) em Aquidauana.
Conforme o registro policial, a mulher relatou que entrou em contato com uma suposta instituição financeira a qual conheceu pela internet para pegar um empréstimo de R$ 5 mil.
Em contato com o suposto atendente ela foi orientada a depositar R$ 250 de taxas. Porém, ao notar que o valor solicitado por ela não foi creditado em sua conta, ela voltou a entrar em contato com a instituição e foi novamente induzida a depositar R$ 250.
A vítima chegou a tentar cancelar a operação, contudo percebeu que tratava-se de um golpe. Ao procurar a polícia, a mulher ainda relatou que enviou cópia de seus documentos pessoais aos golpistas.
*Com informações de Francis Leone
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS