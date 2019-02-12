Mulher perde R$ 500 ao cair no golpe do falso depósito em Aquidauana

Mulher de 46 anos perdeu R$ 500 ao cair no golpe do falso depósito bancário ontem (11) em Aquidauana.

Conforme o registro policial, a mulher relatou que entrou em contato com uma suposta instituição financeira a qual conheceu pela internet para pegar um empréstimo de R$ 5 mil.

Em contato com o suposto atendente ela foi orientada a depositar R$ 250 de taxas. Porém, ao notar que o valor solicitado por ela não foi creditado em sua conta, ela voltou a entrar em contato com a instituição e foi novamente induzida a depositar R$ 250.

A vítima chegou a tentar cancelar a operação, contudo percebeu que tratava-se de um golpe. Ao procurar a polícia, a mulher ainda relatou que enviou cópia de seus documentos pessoais aos golpistas.

*Com informações de Francis Leone