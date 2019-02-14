Antes mesmo de inaugurar, poliesportivo de Aquidauana tem vestiários depredados

“Ainda não inauguramos e já depredaram os vidros dos vestiários do poliesportivo de Aquidauana (sic)”, descreveu a legenda das fotos.

Antes mesmo da inauguração do Ginásio Poliesportivo de Aquidauana denominado “José Campelo”, as vidraças dos vestiários foram depredadas. A situação foi publicada na internet pelo s ecretário municipal de Planejamento, Ronaldo Ângelo de Almeida.

Nas imagens é possível ver o vidro da janela quebrado, possívelmene, depois de ser atingido por uma pedra ou objeto pesado. O post já soma centenas de reações indignadas e com pedido de vigilância noturna.

“É muito triste mesmo, e espantoso ver que depois de tanto sacrificio para fazer benfeitorias a administração pública ainda tenha que "colocar câmeras" ou "aumentar a segurança" para que as pessoas não destruam o que é nosso, infelizmente não ha dinheiro sobrando para monitorar a educação alheia! Lamentável meeeesmo! Quem ver DEVE denunciar, ou então, não cobre quando estiver caindo aos pedaços novamente”, escreveu uma das moradoras de Aquidauana.

“Meu Deus que absurdo, quem fez isso com certeza não pensa que muitas crianças,jovens vão usar esse ginásio esportivo.engraçado que se a prefeitura não reforma o povo reclama e quando faz uma reforma aonde se gasta muito dinheiro tanto com materiais,mão de obra algum abençoado faz esse vandalismo.tem que pegar um infeliz desse e colocar para trabalhar e pagar esse prejuízo.o que está faltando aí é câmeras de segurança para filmar esse fdp que ao invés de conservar aparece para destruir”, comentou outra internauta.

Uso do local - Os vereadores Edinho Grance (DEM) e Professor Gabriel (SD) já haviam pedido a regulamentação e disciplina no uso das dependências do Ginásio Poliesportivo de Aquidauana denominado “José Campelo”, para preservar o patrimônio.

O local passou por uma ampla reforma que custou aos cofres públicos aproximadamente R$ 780.000,00, sendo meio milhão destinado pelo Governo do Estado e R$ 280.000,00 de recurso próprio do município de Aquidauana.