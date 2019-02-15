Asfalto em trecho de asilo na Antônio Campêlo continua entre solicitações na Câmara

Após diversos pedidos de moradores, o vereador Anderson Meireles (PSB) apresentou indicação com solitação de estudos para obras de pavimentação em trecho da Rua Antônio Campêlo. O documento foi encaminhado ao prefeito Odilon Ribeiro (PSDB) com cópia ao deputado federal Beto Pereira.

O trecho fica entre o Asilo São Francisco e o Residencial Arara Azul, acesso ao Jardim Aeroporto II e Aldeia Urbana. A reivindicação que chegou ao gabinete foi transformada em indicação, pois atende moradores dos conjuntos Arara Azul, Jardim Aeroporto I e II.

O trecho que é de 450 metros conta com vários estabelecimentos comerciais, a exemplo de mercados, padaria, borracharia, oficina, loja de roupa, serralheria, sorveteria, lanchonete e igreja.

Meireles pontua que é grande o fluxo diário de pessoas das aldeias, distritos, assentamentos e de produtores rurais, além de chacareiros e membros da comunidade nesta importante via. Por ser uma antiga reivindicação dos moradores, o vereador Anderson Meireles solicita prioridade da gestão municipal, no sentido de atender a presente solicitação.