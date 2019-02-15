Em 14h, chuva atinge 90 milímetros e nível do Rio Aquidauana começa a subir

Em apenas 14h - entre ontem e hoje, a chuva em Aquidauana já atingiu 90 milímetros, informou o coordenador da Defesa Civil do Município Mario Ravaglia. Somente ontem (14) o acumulado era de 24,4 milímetros.

Devido o fenômeno, o Rio Aquidauana subiu pouco mais de um metro, passando de 3,62 metros ontem para 4,64 metros nesta sexta-feira (15).

As intensas chuvas também já causaram prejuízo na cidade. Pelo menos duas casas foram alagadas, informou o Corpo de Bombeiros. As ocorrências foram registradas no Jardim Balneário e na Rua Jorge Bodstein.

Hoje há previsão para chuva de manhã até a noite onde podem ocorrer fortes pancadas, podendo ocorrer mais alagamentos.

*Com informações de Francis Leone