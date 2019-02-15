Instalação de brinquedos adaptados em praças está entre reinvindicações na Câmara

Durante sessão ordinária realizada na ultima quarta-feira (13.2) no Plenário Estevão Alves Corrêa da Câmara Municipal de Aquidauana, o

O vereador Anderson Meireles (PSB) sugeriu que a Prefeitura de Aquidauanauda estude a viabilização da instalação de brinquedos adaptados nos parquinhos e praças da cidade, para atender prioritariamente pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

O parlamentar citou a Lei Federal 11.982/09 de que a adaptação deve ocorrer em pelo menos 5% dos brinquedos e equipamentos com a respectiva identificação nos parques de diversão.

Estatuto de Pessoa com Deficiência sancionado em 2015, pontua que cerca de 45 milhões de brasileiros tem algum tipo de deficiência e o IBGE mostra que este número representa 23,8% da população do País.

A solicitação do vereador Anderson Meireles prevê, além do cumprimento da legislação federal e do estatuto, a inclusão da pessoa com deficiência e sua participação mais ativa nos momentos de lazer da comunidade.