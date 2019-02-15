Instalação de brinquedos adaptados em praças está entre reinvindicações na Câmara

Aquidauana
Vereador Anderson Meireles (PSB) apresentou requerimento na última sessão da Câmara Municipal
Durante sessão ordinária realizada na ultima quarta-feira (13.2) no Plenário Estevão Alves Corrêa da Câmara Municipal de Aquidauana, o
O vereador Anderson Meireles (PSB) sugeriu que a Prefeitura de Aquidauanauda estude a viabilização da instalação de brinquedos adaptados nos parquinhos e praças da cidade, para atender prioritariamente pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.
O parlamentar citou a Lei Federal 11.982/09 de que a adaptação deve ocorrer em pelo menos 5% dos brinquedos e equipamentos com a respectiva identificação nos parques de diversão.
Estatuto de Pessoa com Deficiência sancionado em 2015, pontua que cerca de 45 milhões de brasileiros tem algum tipo de deficiência e o IBGE mostra que este número representa 23,8% da população do País.
A solicitação do vereador Anderson Meireles prevê, além do cumprimento da legislação federal e do estatuto, a inclusão da pessoa com deficiência e sua participação mais ativa nos momentos de lazer da comunidade.
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