Mesmo com tempo chuvoso, máxima pode atingir até 33°C hoje em Aquidauana

O tempo chuvoso deve continuar nesta sexta-feira em Aquidauana, contudo, o “aguaceiro” não vai impedir que os termômetros possam alcançar até 33°C nesta sexta-feira (15), prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Assim como ontem, pode chover a qualquer hora do dia. A mínima não deve ficar abaixo de 23°C. Já a umidade relativa do ar oscila entre 95% e 65%.