Mesmo com tempo chuvoso, máxima pode atingir até 33°C hoje em Aquidauana

Clima
Assim como ontem, pode chover a qualquer hora do dia
O tempo chuvoso deve continuar nesta sexta-feira em Aquidauana, contudo, o “aguaceiro” não vai impedir que os termômetros possam alcançar até 33°C nesta sexta-feira (15), prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Assim como ontem, pode chover a qualquer hora do dia. A mínima não deve ficar abaixo de 23°C. Já a umidade relativa do ar oscila entre 95% e 65%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS