Sábado começa nublado e Aquidauana pode registrar chuva ao longo do dia

Pancadas de chuva isoladas atingem Aquidauana e cidades das regiões central e norte de Mato Grosso do Sul, exceto sul e sudoeste do Estado onde o sol aparece entre nuvens e a possibilidade de chuva é menor.

Neste sábado, segundo o Instituto, a mínima registrada é de 24°C, mas a máxima pode chegar aos 32°C. O mesmo é previsto à cidade vizinha Anastácio.

Conforme o meteorologista Ernesto Alvin Grammelsbacher, no domingo, as chuvas se concentram mais no período da tarde e de forma mais isoladas.

A partir da segunda-feira, o dia já segue ensolarado com possibilidade de pancadas isoladas de chuva no período da tarde.

Nível do rio - Em apenas 14h - entre quinta e ontem, a chuva em Aquidauana somou 90 milímetros, informou o coordenador da Defesa Civil do Município Mario Ravaglia. Somente ontem (14) o acumulado era de 24,4 milímetros.

Devido o fenômeno, o Rio Aquidauana subiu pouco mais de um metro, passando de 3,62 metros ontem para 4,64 metros nesta sexta-feira (15).

As intensas chuvas também já causaram prejuízo na cidade. Pelo menos duas casas foram alagadas, informou o Corpo de Bombeiros. As ocorrências foram registradas no Jardim Balneário e na Rua Jorge Bodstein.