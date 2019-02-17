Pista no entorno do Ginásio Poliesportivo de Aquidauana é alvo de vândalos

Antes mesmo de ser inaugurado, o Ginásio Poliesportivo de Aquidauana voltou a ser alvo de vândalos. Neste domingo (17) leitor do O Pantaneiro registrou depredação na barra fixa, que fica na pista de corrida ao lado do ginásio. No começo da semana, outro morador denunciou que as vidraças dos vestiários foram depredadas.

Por meio do Canal “Você Repórter” o morador detalhou que corre no local todos os dias. Ontem (16), por volta das 18h, a barra ainda estava no lugar. Contudo, ao praticar exercícios nesta manhã o leitor percebeu que a barra foi depredada.

A redação entrou em contato com o titular da secretaria de planejamento, Ronaldo Ângelo e ele diz desconhecer se a barra foi removida para as melhorias no lugar. “Não foi a empresa que mexeu. A previsão do paisagismo é perto do ginásio”, destacou o secretário.

O local passou por uma ampla reforma que custou aos cofres públicos aproximadamente R$ 780.000,00, sendo meio milhão destinado pelo Governo do Estado e R$ 280.000,00 de recurso próprio do município de Aquidauana.

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