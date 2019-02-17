Sem chuva nas últimas 32h, nível do Rio Aquidauana começa a baixar

Sem chuva nas últimas 32h, o nível do Rio Aquidauana começa a baixar. As informações são do aplicativo “Nível do Rio Brasil”, que monitora as cheias.

Conforme o aplicativo, o nível está em 5,77 metros na manhã deste domingo (17), no entanto, anteriormente estava marcando 5,78 metros. Vale lembrar que a média é de 3,30 metros.

O rio começou a subir entre quinta e sexta-feira quando p acumulado da chuva atingiu 90 milímetros em 14h. Neste período, o rio subiu pouco mais de um metro, passando de 3,62 metros ontem para 4,64 metros. Já ontem o rio marcava 5,70 metros.