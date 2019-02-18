Com trégua da chuva, nível do Rio Aquidauana baixa 43 centímetros

Sem chuva há dois dias, o nível do Rio Aquidauana baixou 43 centímetros nesta segunda-feira (18), informou o coordenador da Defesa Civil do município Mario Ravaglia.

Ontem o nível estava em 5,77 metros. Já hoje baixo para 5,34 metros. Vale lembrar que a média é de 3,30 metros.

O rio começou a subir entre quinta e sexta-feira quando p acumulado da chuva atingiu 90 milímetros em 14h. Neste período, o rio subiu pouco mais de um metro, passando de 3,62 metros ontem para 4,64 metros. Já ontem o rio marcava 5,70 metros.