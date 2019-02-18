Com trégua da chuva, nível do Rio Aquidauana baixa 43 centímetros

Alívio
Ontem o nível estava em 5,77 metros
Sem chuva há dois dias, o nível do Rio Aquidauana baixou 43 centímetros nesta segunda-feira (18), informou o coordenador da Defesa Civil do município Mario Ravaglia.
Ontem o nível estava em 5,77 metros. Já hoje baixo para 5,34 metros. Vale lembrar que a média é de 3,30 metros.
O rio começou a subir entre quinta e sexta-feira quando p acumulado da chuva atingiu 90 milímetros em 14h. Neste período, o rio subiu pouco mais de um metro, passando de 3,62 metros ontem para 4,64 metros. Já ontem o rio marcava 5,70 metros.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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