Homem é preso após ameaçar a ex-mulher de morte em Aquidauana

Violência
O fato ocorreu em residência no bairro Aeroporto II
Homem de 43 anos foi preso depois de ter ameaça de morte a ex-mulher na tarde de domingo (17) em Aquidauana. O fato ocorreu em residência no bairro Aeroporto II.
De acordo com o registro da polícia, o suspeito constantemente diz que vai matar a ex-esposa e que se ela chamasse a polícia, iria dar uma facada nela.
A vítima já possui uma medida protetiva contra o homem, que está impedido de se aproximar dela.
Com estas informações, o suspeito foi flagrado pela PM descumprindo a medida e foi imediatamente preso. No local, ainda foi verificado que ele estava armado com uma faca, a qual usava para ameaçar a ex-mulher.
O caso foi registrado como ameaça.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
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Furto durante a madrugada
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