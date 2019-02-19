Homem é preso após ameaçar a ex-mulher de morte em Aquidauana

Homem de 43 anos foi preso depois de ter ameaça de morte a ex-mulher na tarde de domingo (17) em Aquidauana. O fato ocorreu em residência no bairro Aeroporto II.

De acordo com o registro da polícia, o suspeito constantemente diz que vai matar a ex-esposa e que se ela chamasse a polícia, iria dar uma facada nela.

A vítima já possui uma medida protetiva contra o homem, que está impedido de se aproximar dela.

Com estas informações, o suspeito foi flagrado pela PM descumprindo a medida e foi imediatamente preso. No local, ainda foi verificado que ele estava armado com uma faca, a qual usava para ameaçar a ex-mulher.

O caso foi registrado como ameaça.