Motociclista fica ferido após ser fechado por condutora de Fiat Siena no Santa Terezinha

Aquidauana
Motorista do carro seguia pela Oscar Trindade de Barros e bateu na motocicleta quando tentou mudar de faixa
Um motociclista de 24 anos ficou ferido no fim da tarde de ontem (18) após ser fechado por um Fiat Siena na Rua Oscar Trindade de Barros, em frente a Comercial Paulista, na Vila Santa Terezinha. O rapaz precisou ser levado ao Pronto Socorro em Aquidauana.
Conforme o Corpo de Bombeiros, a condutora do Fiat Siena de 28 anos seguia pela Oscar Trindade de Barros, quando tentou mudar de faixa. Durante o procedimento, a mulher colidiu a lateral esquerda do carro contra o motociclista. A condutora não se feriu.
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