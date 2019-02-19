Para tratar rins, idosa tenta agendar consulta em Aquidauana

Uma moradora de Anastácio de 79 anos, identificada como Bernardina Vargas Ibanhes tenta agendar consulta com um nefrologista há três meses. Sem remédio, a idosa usou o Facebook para pedir socorro.

A filha da idosa, Eva Ibanhes, conta que a mãe passou por cirurgia do coração há dois anos após um infarto e que, desde então, faz tratamento do coração em Campo Grande e nos rins em Aquidauana. Ela explica que a especialista em nefrologia da cidade vizinha é a única a receitar medicamento manipulado.

"Ela faz tratamento no mesmo hospital onde os pacientes passam por hemodiálise. Os médicos dos postos já mandaram encaminhamento e a dra. Carmen disse que queria o retorno até dezembro. Minha mãe pagou exames e já estão vencendo porque um empurra para o outro".

A mulher explica que não sabe o que fazer, pois já recorreu a vários lugares e a mãe ainda não foi chamada para a consulta.

Em contato com a secretária de saúde de Aquidauana, a titular Ana Lúcia Guimarães, a Tuca, explicou que todos os agendamentos são organizados pela Central de Regulação de Vagas. Ainda segundo ela, a secretaria tem cobrado produtividade dos médicos.

"Assumimos a pasta há 30 dias e, realmente, preciso saber se está havendo problemas com as consultas", disse.

A secretária verifica o caso e deve se posicionar nesta quarta-feira.