Para tratar rins, idosa tenta agendar consulta em Aquidauana

Aquidauana
Paciente passou por cirurgia do coração há 2 anos e agora faz tratamento dos rins; Secretaria verifica o caso
Uma moradora de Anastácio de 79 anos, identificada como Bernardina Vargas Ibanhes tenta agendar consulta com um nefrologista há três meses. Sem remédio, a idosa usou o Facebook para pedir socorro.
A filha da idosa, Eva Ibanhes, conta que a mãe passou por cirurgia do coração há dois anos após um infarto e que, desde então, faz tratamento do coração em Campo Grande e nos rins em Aquidauana. Ela explica que a especialista em nefrologia da cidade vizinha é a única a receitar medicamento manipulado.
"Ela faz tratamento no mesmo hospital onde os pacientes passam por hemodiálise. Os médicos dos postos já mandaram encaminhamento e a dra. Carmen disse que queria o retorno até dezembro. Minha mãe pagou exames e já estão vencendo porque um empurra para o outro".
A mulher explica que não sabe o que fazer, pois já recorreu a vários lugares e a mãe ainda não foi chamada para a consulta.
Em contato com a secretária de saúde de Aquidauana, a titular Ana Lúcia Guimarães, a Tuca, explicou que todos os agendamentos são organizados pela Central de Regulação de Vagas. Ainda segundo ela, a secretaria tem cobrado produtividade dos médicos.
"Assumimos a pasta há 30 dias e, realmente, preciso saber se está havendo problemas com as consultas", disse.
A secretária verifica o caso e deve se posicionar nesta quarta-feira.
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