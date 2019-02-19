Relojoeiro de Aquidauana mantém tradição e público fiel com ofício em extinção

O relojoeiro é hoje uma das profissões consideradas quase extintas na era digital. Os aparelhos multifuncionais substituíram os relógios analógicos e é muito raro de se encontrar bons profissionais que ainda tenham a expertise, o conhecimento, a minúcia e a paciência necessárias ao lidar com relógios que possuem mais valor emotivo e familiar para aqueles que decidem manter intacta a história dessas peças.

Carlinhos é referência em conserto de relógios em Aquidauana. Aos 46 anos, ele presta serviço em relojoarias de Aquidauana e Anastácio, mas tem clientes de outras regiões do estado também. Aos 16 anos, José Carlos Pereira começou a consertar despertadores, quase que intuitivamente. Assim, se desenvolveu na profissão que abraçou há mais de 30 anos. “Eu fiz cursos em Campo Grande com profissionais que vieram de São Paulo, na área da relojoaria eletrônica e fui mexendo, aprendendo e com o tempo a gente vai se aperfeiçoando mais ainda”, explica o profissional.

Tradição que se mantém

Para Carlinhos, mesmo que atualmente a maioria das pessoas tenham o costume de ver as horas pelo celular, muitas continuam a buscar seu serviço de relojoeiro. Ele conserta uma média de 8 relógios por dia, dependendo da complexidade dos ajustes.

“Existe muito serviço, apesar da tecnologia que há. Graças a Deus tenho uma freguesia muito boa que me procura sempre. Inclusive tenho clientes que atendo há mais de 20 anos” conta o relojoeiro. Diferente da maioria das histórias desses artesãos, no qual o ofício é passado de pai para filho, o pai de Carlinhos era pedreiro e a mãe, dona de casa.

“Quando era jovem, surgiu uma oportunidade na época e eu ingressei nesse ofício. Após tantos anos, a gente acaba conhecendo muitas pessoas e algumas ainda hoje ficam impressionadas com o meu serviço. Eu tenho um cliente de Campo Grande, por exemplo, que sempre me procura no final do ano aqui em Aquidauana. É um ritual. Ele reúne todos os relógios dos familiares e traz para eu consertá-los”, conta Carlinhos.

Relíquias e peças raras

O relojoeiro de Aquidauana lida com o conserto de muitas peças de valor inestimável para seus clientes que lhe depositam total confiança no ajuste desses objetos. É o caso do conserto de um relógio Rolex, marca suíça com mais de um século de história e considerada símbolo máximo de status social. “A peça estava avaliada em 20 mil reais”, revela o valor de mercado.





Cuidado e atenção redobrada são características do serviço de Carlinhos. Foto: Francis Leone

Por intermédio da profissão, Carlinhos criou seus dois filhos, que hoje estão com 15 e 19 anos. Mesmo enfrentando algumas dificuldades, como o longo expediente de trabalho, ainda hoje o profissional liberal trabalha de manhã à noite. “É de fato uma profissão em extinção porque é preciso fazer tudo bem feito. Há muitos picaretas por aí que querem consertar de qualquer jeito, aí não funciona”, relata.

Em meio a relógios mais modernos, outros de parede antigos, de bolso, de marcas internacionais ou nacionais, Carlinhos não faz distinção, mas sempre busca realizar o melhor atendimento. Para ser um bom relojoeiro, é preciso além de paciência, abnegação e atenção total no reparo das peças. E isso, Aquidauana ainda mantém: profissional de destaque em todo o estado.

Serviço

Para quem quiser conhecer o trabalho de Carlinhos, o telefone é o 9 9287-2072