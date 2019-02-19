Vereador sugere ativação de “Onda Verde” para agilizar fluxo no trânsito de Aquidauana

O vereador Valter Neves (PSDB) sugeriu a execução do serviço de sincronização de semáforos “Onda Verde” da Rua Teodoro Rondon (acesso à Ponte Nova) até a rua 7 de Setembro no centro de Aquidauana. A justificativa é tornar percursos mais rápidos.

Segundo o parlamentar a “onda verde” consiste na sincronização dos semáforos de movimentadas avenidas, ruas, possibilitando a abertura em sequência. O objetivo é facilitar o tráfego, permitindo que os condutores realizem percursos mais rápidos, evitando os congestionamentos e a lentidão no fluxo de veículos no principal acesso ao centro de Aquidauana.

A rua Teodoro Rondon é um exemplo de via que necessita a implantação da “onda verde” em caráter de urgência. “O motorista vai ter todos os sinais abertos, desde que mantenha uma velocidade de 30 a 40 quilômetros por hora. Isso fará com que o trânsito inclusive de caminhões de grande porte flua melhor”, explicou o vereador.

Sabemos que é de direito da população poder contar com a correta infra-estrutura municipal, ou seja, que atenda às suas necessidades, como por exemplo, vias mais segura e sem congestionamentos constantes. Valter Neves ressaltou que se faz necessário que a referida proposição seja atendida, pois reflete os anseios da comunidade aquidauanense.