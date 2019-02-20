PM prende mais três foragidos da Justiça em Aquidauana e Anastácio

A equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão de Polícia Militar em Aquidauana capturou ontem (19) mais três foragidos da Justiça.

Segundo divulgado pela assessoria de comunicação, o primeiro a ser preso foi um homem de 33 anos que, por volta das 11h, caminhava pela Vila Trindade antes de ser surpreendido pela equipe policial militar. Por tentar mudar de direção ele foi abordado, sendo encontrado no sistema da polícia um “mandado de prisão” contra ele.

O segundo foi capturado por volta das 19h, depois de ter solicitado a presença da Polícia Militar e dos Bombeiros, por ter se ferido. Após ser levado ao Pronto Socorro para atendimento médico, o jovem de 19 anos teve seu nome “checado” pela guarnição de serviço, sendo verificada uma ordem judicial para seu imediato recolhimento a prisão.

O terceiro, capturado foi as 21h nos Altos da cidade de Anastácio. Foi levado a prisão durante um apoio dos policiais de Aquidauana aos policiais de Anastácio. Na qualidade de testemunha em uma ocorrência de “desentendimento familiar”, o homem de 53 anos teve seu nome consultado no Sistema da Segurança Pública, sendo verificado um “mandado de prisão” em seu desfavor.

Dadas as circunstâncias, as três pessoas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia local, para as providências necessárias.