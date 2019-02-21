Homem tenta matar a tiros o próprio padrasto no Distrito de Cipolândia

Homem de 31 anos foi preso em flagrante na tarde de ontem (20) depois de tentar matar o próprio padrasto de 82 anos com cadeiradas e a tiros, no Distrito de Cipolândia, em Aquidauana.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima detalhou que seu enteado chegou na residência e sem motivos passou a agredi-lo com cadeiradas. Em seguida, armado com uma espingarda calibre 22 ainda efetuou 2 tiros em sua direção.

Os tiros não acertaram o idoso e neste momento a irmã do suspeito impediu que ele prosseguisse com o atentado. Na sequência, o homem fugiu levando a espingarda em direção a um matagal.

A Policia Militar foi chamada e conseguiu encontrar o suspeito e a arma usada no crime. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Aquidauana onde a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio.