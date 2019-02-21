‘Morando’ na rua, cavalo visita biblioteca e passeia entre carros em Aquidauana

Um cavalo, que ninguém conhece o proprietário, tem causado transtorno em ruas, do Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. “Morando” na rua, o animal entra no pátio da biblioteca do Sesi e passeia entre os carros.

O ponto mais visitados pelo animal é o cruzamento das ruas Giovane Toscano de Brito com a Oscar Trindade de Barros. Segundo moradores, ele vive solto e atrapalha o trânsito. “O animal não tem paradeiro, um dia está ali próximo da escola e outro aos fundos do ginásio poliesportivo”, relata um morador.

Uma vendedora ambulante, que não quer o nome divulgado, conta que as vezes coloca água para o animal. A reportagem obteve informações sobre um possível dono, mas ele não foi encontrado.

O veterinário da Coordenadoria de Controle de Vetores, Ricardo Borck, explica que em casos de animais soltos em vias, há duas soluções.

“A Vigilância Sanitária é acionada até o local, e se caso for constatado maus tratos na mesma hora o animal é recolhido. Caso tenha suspeita que o animal tenha fugido, é feito uma busca pelo proprietário, caso o mesmo não é encontrado o animal é recolhido. Dependendo da situação o dono pode ser multado”, esclarece.

Enquanto o dono não é localizado, o animal continua pelas ruas do Santa Terezinha.