‘Morando’ na rua, cavalo visita biblioteca e passeia entre carros em Aquidauana

Aquidauana
Fato causa transtorno no trânsito e Coordenadoria de Controle de Vetores alerta que proprietário pode ser multado
Um cavalo, que ninguém conhece o proprietário, tem causado transtorno em ruas, do Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. “Morando” na rua, o animal entra no pátio da biblioteca do Sesi e passeia entre os carros.
O ponto mais visitados pelo animal é o cruzamento das ruas Giovane Toscano de Brito com a Oscar Trindade de Barros. Segundo moradores, ele vive solto e atrapalha o trânsito. “O animal não tem paradeiro, um dia está ali próximo da escola e outro aos fundos do ginásio poliesportivo”, relata um morador.
Uma vendedora ambulante, que não quer o nome divulgado, conta que as vezes coloca água para o animal. A reportagem obteve informações sobre um possível dono, mas ele não foi encontrado.
O veterinário da Coordenadoria de Controle de Vetores, Ricardo Borck, explica que em casos de animais soltos em vias, há duas soluções.
“A Vigilância Sanitária é acionada até o local, e se caso for constatado maus tratos na mesma hora o animal é recolhido. Caso tenha suspeita que o animal tenha fugido, é feito uma busca pelo proprietário, caso o mesmo não é encontrado o animal é recolhido. Dependendo da situação o dono pode ser multado”, esclarece.
Enquanto o dono não é localizado, o animal continua pelas ruas do Santa Terezinha.
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