“Anjos da Madrugada” leva alimento físico e espiritual às ruas de Aquidauana e Anastácio

A cada 15 dias
Projeto da igreja Universal tem ajuda de voluntários
A igreja Universal mantém o projeto "Anjos da Madrugada" e a cada 15 dias voluntários vão às ruas de Aquidauana e Anastácio levar alimento físico e espiritual a pessoas sem abrigo.
A última ação visitou o Posto Acácia, Praça da Rodoviária, Praça do Plenário, Rodoviária de Aquidauana, Estação Ferroviária e Praça dos Estudantes.
Cerca de 20 pessoas receberam comida e mensagem bíblica.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS