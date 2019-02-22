“Anjos da Madrugada” leva alimento físico e espiritual às ruas de Aquidauana e Anastácio

A igreja Universal mantém o projeto "Anjos da Madrugada" e a cada 15 dias voluntários vão às ruas de Aquidauana e Anastácio levar alimento físico e espiritual a pessoas sem abrigo.

A última ação visitou o Posto Acácia, Praça da Rodoviária, Praça do Plenário, Rodoviária de Aquidauana, Estação Ferroviária e Praça dos Estudantes.

Cerca de 20 pessoas receberam comida e mensagem bíblica.