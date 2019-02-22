Militares de Aquidauana celebram os 74 anos da tomada de Monte Castelo

Aquidauana
Programação contou com formatura e palestra que relembrou os feitos heroicos dos soldados brasileiros que lutaram na 2ª Guerra Mundial
Na manhã desta sexta-feira (22), o 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE Cmb) comemorou a Tomada de Monte Castelo, que aconteceu no fim da Segunda Guerra Mundial.
A programação do evento contou com a formatura alusiva à data no pátio líbio king e palestra que relembrou os feitos heroicos dos soldados brasileiros que lutaram na 2ª Guerra Mundial, inclusive da participação do 9° BE Cmb na Campanha da Itália.
A formatura contou com presença do Prefeito Odilon Ribeiro, comandante do 9º batalhão de engenharia de combate Tenete-Coronel Luiz Alexandre Vieira da Costa, Coronel da Reserva Martins Filho, Vereador Edinho Grance e Professora Hilda do IFMS.
História - A data celebra uma das maiores conquistas dos combatentes brasileiros em solo italiano. Após quase três meses de sucessivas tentativas sob o rigoroso inverno europeu e em escarpado terreno lamacento, a 1ª Divisão de Infantaria da Força brasileira conquistou Monte Castelo.
A elevação, que possuía decisiva importância tática, permitiu o avanço das tropas aliadas em direção aos próximos objetivos.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS