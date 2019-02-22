Militares de Aquidauana celebram os 74 anos da tomada de Monte Castelo

Na manhã desta sexta-feira (22), o 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE Cmb) comemorou a Tomada de Monte Castelo, que aconteceu no fim da Segunda Guerra Mundial.

A programação do evento contou com a formatura alusiva à data no pátio líbio king e palestra que relembrou os feitos heroicos dos soldados brasileiros que lutaram na 2ª Guerra Mundial, inclusive da participação do 9° BE Cmb na Campanha da Itália.

A formatura contou com presença do Prefeito Odilon Ribeiro, comandante do 9º batalhão de engenharia de combate Tenete-Coronel Luiz Alexandre Vieira da Costa, Coronel da Reserva Martins Filho, Vereador Edinho Grance e Professora Hilda do IFMS.

História - A data celebra uma das maiores conquistas dos combatentes brasileiros em solo italiano. Após quase três meses de sucessivas tentativas sob o rigoroso inverno europeu e em escarpado terreno lamacento, a 1ª Divisão de Infantaria da Força brasileira conquistou Monte Castelo.

A elevação, que possuía decisiva importância tática, permitiu o avanço das tropas aliadas em direção aos próximos objetivos.