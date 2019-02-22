Servidores da Vigilância Sanitária de Aquidauana passam por capacitação

Aquidauana
Atualização foi realizada nas dependências do Centro de Especialidades Médicas
Os profissionais da Visa (Coordenadoria de Vigilância Sanitária de Aquidauana) participaram nesta semana de uma capacitação para atualização sobre os processos administrativos sanitários, legislação sanitária municipal, Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e Prodir.
O objetivo da oficina é capacitar os novos servidores da Visa, que assumiram o concurso recentemente e, ainda, possibilitar a atualização da equipe em vigilância, para melhorar a fiscalização e o desempenho na prestação de serviço à população aquidauanense.
A capacitação foi realizada nas dependências do Centro de Especialidades Médicas de Aquidauana (CEM), ministrada pelos técnicos fiscais da gerência de processos, da Vigilância Sanitária Estadual, Matheus Pirolo, Júlio Augusto Fretes e Cristóvão M. de Oliveira
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