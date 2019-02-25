Homem foge da cadeia, tenta se esconder em Aquidauana e é preso no bairro Florestal

Equipe da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar em Aquidauana prendeu um homem de 53 anos que fugiu da cadeia e se escondeu no Bairro Florestal. A prisão ocorreu em Aquidauana, durante operação.

Os militares do Tático de Aquidauana receberam a informação pelo 190. Ele cumpria pena num Estabelecimento Penal do Estado, tinha fugido para Porto Murtinho e depois para Aquidauana.

Durante abordagem, os militares consultaram o Sistema de Checagens da Segurança Pública e confirmaram a pendência com a Justiça. O homem doi entregue à Delegacia de Polícia Civil.