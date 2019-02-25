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Novo pároco de Aquidauana, Padre Paulo do Nascimento de Souza recebe moção de apoio da Câmara

Proposta foi votada e aprovada por unanimidade

Daniele Valentin

Publicado em 25/02/2019 às 17:30

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Durante a última sessão da Câmara Municipal de Aquidauana realizada no Plenário Estevão Alves Corrêa, os vereadores aprovaram junto à Mesa Diretora o encaminhamento de Moção de Apoio ao Padre Paulo do Nascimento de Souza, novo pároco da paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Padroeira de Aquidauana.

A Moção de Apoio a ser encaminhada ao Padre Paulo do Nascimento de Souza foi votada e aprovada por unanimidade. 

Confira o teor da Moção de Apoio

Queremos nesta oportunidade, dar boas vindas ao ilustríssimo pároco, padre Paulo do Nascimento de Souza e dizer que é com muita alegria que a nossa comunidade o recebe como pároco. Seja muito bem-vindo!

Que possa nos ensinar, perdoar, consolar e abençoar. Como Deus o amou e assim o chamou para compartilhar com ele todo o mistério da salvação, que o seja sinal de Deus inserido sacramentalmente nessa missão apostólica e missionária. 

Que nos ajude a interrogar-nos sobre o sentido da nossa vida e da nossa história. Nós te abraçamos e te recebemos com amor, sabemos que vai conquistar e ser conquistado por esta comunidade.  Temos uma certeza: em tudo o que acontece com a Igreja nas suas várias instâncias, a mão de Deus prevalece como o fio condutor.

Nessa perspectiva de fé queremos oferecer o nosso apoio e ajuda! Queremos estar com você e do Senhor Deus ouvir a voz a nos orientar para caminharmos juntos e em plena sintonia.

Oferecemos a você o nosso carinho, amizade e disponibilidade no dia-a-dia da vida comunitária. Queremos somar e multiplicar, como convém ao povo de Deus. Desejamos que sempre viva com entusiasmo os ensinamentos de Cristo propagando o amor fraterno e promovendo a partilha na comunidade.

Seja mensageiro da Boa Nova, alimentando a nossa fé na presença viva de Jesus na Eucaristia; que como Moisés, abra caminhos de esperança. Que se deixe seduzir todos os dias e momentos da vida, pelo amor infinito de Cristo, fazendo também com que esse amor seduza o coração dos filhos de Deus e nossos irmãos.

E que possa exercer a sua missão no meio de nós com muito amor, oração, fidelidade, prontidão e que através das suas mãos ungidas, possa derramar as suas bênçãos em nosso meio. Seja bem-vindo entre nós e conte sempre conosco Padre Paulo do Nascimento de Souza. Portanto, deixamos consignada esta modesta Moção, como forma de expressar toda a nossa admiração e contentamento.  

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