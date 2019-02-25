Turismo: vereadores pedem apoio federal para pavimentação de ruas em Piraputanga

Aquidauana
Emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão asfaltaria vias importantes de acesso à rede de hospedagem do distrito
O vereador Youssef Saliba (PDT) e mais 10 colegas assinaram indicação ao deputado Federal Vander Loubet (PT) e ao deputado federal Dagoberto Nogueira (PDT) solicitando emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão para a pavimentação de ruas no Distrito de Piraputanga.
Yousseff Saliba justifica que no período chuvoso, as ruas ficam intransitáveis e são vias importantes que oferecem acesso à pontos turísticos ou rede de hospedagem do distrito.
Segundo informou o vereador Saliba, uma equipe de engenharia da Prefeitura de Aquidauana já realizou uma primeira visita técnica identificando quais são as vias prioritárias, o que torna possível pleitearmos recursos junto a bancada parlamentar de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados em Brasília.
O calçamento a ser realizado com lajota em Piraputanga trará a valorização dos imóveis, o fortalecimento do comercio e ainda favorece o setor turístico, afinal o Distrito de Piraputanga recebe semanalmente inúmeros visitantes e turistas.
A indicação foi assinada em conjunto com os vereadores Lenilda Damasceno, Sebastiãozinho do Taboco, Agnaldo da Saúde, Edinho Grance, Cláudio Alviço, Nilson Pontim, Marcelo Garcia, Anderson Meireles, professor Gabriel (Bié) e Moacir Pereira.
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