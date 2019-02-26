Atenção motoristas: temporal derruba árvore na BR-262 e interrompe uma das pistas

Uma árvore não suportou a força dos ventos durante o temporal desta terça-feira (26) e caiu sobre a BR-262. Os galhos caíram no km 535 em Bodoquena e a pista da direita no sentido Campo Grande - Corumbá está interditada. A chuva anunciou uma frente fria que já estava prevista pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A chuva começou cedo na região pantaneira e atingiu Aquidauana, Anastácio, Jardim, Miranda e Bodoquena. O temporal baixou as altas temperaturas para a casa dos 20°C, conforme o Inmet.

Ainda não são contabilizados estragos, mas para quem vive nestas regiões há alerta para os níveis dos rios. Há 10 dias, o nível do Rio Aquidauana chegou aos 5,70 metros, acima dos 3,30 metros que é o volume considerado normal pela Defesa Civil.

Após as chuvas desta tarde, o nível ficou no 3,90 metros, 60 centímetros acima da média.

(Veja a imagem à esquerda)



O Inmet emitiu alerta de chuva forte para Campo Grande e mais 39 municípios com chuva de até 50 mm (milímetros) por dia.

Campo Grande - Na Capital, a chuva começou por volta das 9h e fez transbordar os córregos Segredo, Prosa, Sóter e o Rio Anhanduí.

Veja vídeo abaixo:

Veja abaixo a entrada de Aquidauana na tarde desta terça-feira (26).