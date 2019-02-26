Terça-feira será de calor com chuva a qualquer momento em Aquidauana

A terça-feira (26) será calor, porém, pode chover a qualquer momento em Aquidauana e Anastácio, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O dia começa parcialmente nublado a nublado e podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas. A tarde o céu continua nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A temperatura máxima pode atingir 34ºC enquanto a mínima não fica abaixo de 23ºC. Já a umidade relativa do ar oscila entre 90% e 55%.