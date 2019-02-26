Terça-feira será de calor com chuva a qualquer momento em Aquidauana

Clima
O dia começa parcialmente nublado a nublado e podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas
A terça-feira (26) será calor, porém, pode chover a qualquer momento em Aquidauana e Anastácio, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
O dia começa parcialmente nublado a nublado e podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas. A tarde o céu continua nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
A temperatura máxima pode atingir 34ºC enquanto a mínima não fica abaixo de 23ºC. Já a umidade relativa do ar oscila entre 90% e 55%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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