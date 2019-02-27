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Aquidauana

Assentamento Indaiá IV recebe apoio da prefeitura para fortalecer a agricultura

Aquidauana ganhou no passado e nesse ano patrulhas mecanizadas para atender a agricultura familiar

Guilherme Henrique

Publicado em 27/02/2019 às 07:47

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O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, recebeu os representantes da Associação de Moradores do Assentamento Indaiá IV estiveram na manhã desta terça-feira, 26, para uma reunião sobre o apoio da prefeitura e de emenda parlamentar para fortalecer a produção agrícola no assentamento.

Ao assumir a gestão municipal, o prefeito Odilon Ribeiro apresentou à bancada federal solicitação de emendas parlamentares para apoiar a agricultura familiar no município de Aquidauana. 

Diante das solicitações apresentadas pelo prefeito, Aquidauana ganhou no passado e nesse ano patrulhas mecanizadas para atender a agricultura familiar. O Assentamento Indaiá IV será contemplado com uma patrulha mecanizada, fruto de emenda do Deputado Federal Vander Loubet. 

Os representantes do Indaiá IV agradeceram ao prefeito e ao deputado Vander pelos maquinários e solicitaram o apoio da prefeitura na viabilização de caminhão para o transporte do calcário, que os agricultores familiares utilizarão para a correção do solo para produção leiteira, mandioca e hortaliças.

Conforme explicaram os representantes da associação do Indaiá IV, os moradores têm o interesse em produzir e comercializar para a merenda da rede municipal e estadual, gerando renda para as famílias assentadas. Diante da solicitação, o prefeito Odilon sinalizou apoio aos assentados para fortalecer a agricultura familiar local.

“A prefeitura vai ajudar com o transporte desse calcário para o assentamento. Eles querem trabalhar o solo, plantar, colher e poder vender para merenda do nosso município, ampliando a oferta de hortifrútis e demais alimentos e, assim, vamos poder ter mais variedade e mais alimentos frescos para os nossos alunos”, completou o prefeito Odilon Ribeiro. 

Na oportunidade, eles também pediram o apoio do prefeito Odilon Ribeiro e à assessoria do deputado Vander para destinação de uma emenda parlamentar visando a aquisição de um caminhão e montagem de uma agroindústria para processamento mandioca.

Também participaram da reunião, dialogando com os assentados, discutindo ações pontuais de fortalecimento do assentamento e da associação, o secretário municipal de Governo, Wezer Lucarelli e o procurador jurídico do município, Dr. Heber Seba e o assessor parlamentar do deputado Vander Loubet, Eduardo Ovelar Pereira.

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