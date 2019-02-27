Frente fria derruba temperatura e termômetros marcam 29ºC hoje em Aquidauana

Diferente dos últimos dias, a quarta-feira (27) será de céu nublado e muita chuva em Aquidauana e Anastácio. Além disso, a temperatura despencou pelo menos cinco graus entre ontem e hoje devido a uma frente fria que chegou ao Estado.

O fenômeno será suficiente para refrescar o calorão dos últimos dias. Os termômetros que antes marcavam mais de 30ºC, nesta quarta atingem no máximo 29ºC.

Pode chover a qualquer hora do dia.