Frente fria derruba temperatura e termômetros marcam 29ºC hoje em Aquidauana

Clima
Pode chover a qualquer hora do dia
Diferente dos últimos dias, a quarta-feira (27) será de céu nublado e muita chuva em Aquidauana e Anastácio. Além disso, a temperatura despencou pelo menos cinco graus entre ontem e hoje devido a uma frente fria que chegou ao Estado.
O fenômeno será suficiente para refrescar o calorão dos últimos dias. Os termômetros que antes marcavam mais de 30ºC, nesta quarta atingem no máximo 29ºC.
Pode chover a qualquer hora do dia.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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