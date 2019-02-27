Na Aldeia Limão Verde, 300 famílias produzem e conquistam renda

Agricultura familiar
Índios recebem apoio da Prefeitura de Aquidauana e ajuda da patrulha mecanizada recebida em 2018
As patrulhas mecanizadas estão a todo vapor na aldeia Limão Verde, em Aquidauana. Feijão de corda, abóbora, maxixe, quiabo, limão, laranja, mandioca, milho, banana, entre outros alimentos estão sendo produzidos pelas famílias.
Com o apoio da Prefeitura de Aquidauana e patrulha mecanizada recebida em 2018, via emenda da deputada federal, agora ministra da agricultura, Tereza Cristina, cerca de 300 famílias da Aldeia Limão Verde estão produzindo e conquistando sua renda por meio da agricultura familiar.
Conforme informou o presidente da Amalv (Associação de Moradores e Amigos do Limão Verde), Antônio dos Santos Silva, as famílias se beneficiam do suporte dado pela prefeitura e conseguem trabalhar o solo, preparar para o plantio, colher e comercializar na cidade.
"Hoje temos três pontos de venda dos nossos alimentos na cidade. Vendemos ali na Estação Ferroviária, na feira próximo à rodoviária e em Anastácio, na Avenida da Integração", detalhou Antônio.
O presidente da Amalv, destacou que o prefeito Odilon Ribeiro ao assumir a gestão, fez o compromisso de ajudar a fortalecer a agricultura familiar na aldeia.
"Ele nos recebeu, entendeu nossa situação e colocou a prefeitura como apoio para nossa aldeia. Nós estamos fazendo a nossa parte que é trabalhar e produzir. Todos que vem à associação, são atendidos e tem o suporte que precisam para plantar. Somos gratos pela prefeitura ser parceira da nossa aldeia e pelo prefeito abrir as portas para ajudar nossa comunidade produtora", afirmou o presidente Antônio.
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